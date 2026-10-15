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УБРиР предлагает новым клиентам эквайринг от 0%

Фото предоставлено пресс-службой УБРиРа

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит две акции для новых клиентов: «Эквайринг без комиссии» и «Осенний эквайринг». Акции проводятся во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР». Срок входа в акции заканчивается 30 ноября.

В пресс-службе банка сообщили, что для подключения сниженного тарифа на услуги эквайринга необходимо до 30 ноября 2026 года открыть расчетный счет в УБРиР и подключить пакет расчетно-кассового обслуживания на выбор: «Премиум-Класс», «Бизнес-Класс» или «Комфорт-Класс». В этом случае будут зафиксированы льготные ставки на эквайринг.

«Если стандартный тариф на эквайринг в УБРиР составляет 2,3% (плюс НДС), то по акции «Осенний эквайринг» можно зафиксировать тариф 1,5%—1,8% (плюс НДС) на 12 месяцев, а по акции «Эквайринг без комиссии» — 0% на 6 месяцев. Эти ставки не только ниже текущих тарифов УБРиР, но и ниже рынка. Оба тарифа подходят для более чем четырех десятков популярных МСС. Например, при обороте один миллион рублей в месяц экономия благодаря акции составит пять — десять тысяч рублей с одного терминала», — отметила руководитель по развитию эквайринга банка УБРиР Татьяна Габдулхаева.

Тарифы «Эквайринг без комиссии» и «Осенний эквайринг» распространяются на услуги: «Интернет-эквайринг», «Торговый эквайринг» с использованием терминала, предоставленного банком (POS-терминалы и смарт-терминал «Эвотор-6»), или мобильного приложения Paykeeper для смартфона совместно с устройством mPOS.

По тарифу «Осенний эквайринг» для продавцов одежды и ателье, фотостудий и ремонтных мастерских, автомастерских и шиномонтажек и других льготная комиссия на эквайринг в течение 12 месяцев составит 1,8%, а для операторов фастфуда – 1,5%. Уточнить, какие виды деятельности (МСС) входят в тариф «Осенний эквайринг», можно на сайте банка.

По тарифу «Эквайринг без комиссии» для супермаркетов, продуктовых, медицинских и образовательных центров, ресторанов и фастфуда на протяжении 6 месяцев комиссия за эквайринг не будет взиматься. Уточнить, какие виды деятельности (МСС) входят в тариф «Эквайринг без комиссии», можно на сайте банка.

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