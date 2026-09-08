УБРиР предлагает новым клиентам бескомиссионный эквайринг первые три месяца

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках акции «Эквайринг 0%» предлагает новым клиентам сэкономить на комиссии за эквайринг в течение 12 месяцев. Первые три месяца эквайринга — без комиссии.

В пресс-службе банка сообщили, что в акции могут принять участие организации различных отраслей — продуктовые магазины, супермаркеты, фастфуд, туристические агентства, образовательные центры и рестораны (с полным перечнем видов деятельности можно ознакомиться на сайте).

«Акцию отличают простые и доступные условия. Предприниматель подключает пакет РКО от 6 месяцев и заключает договор на эквайринг. В этом случае первые три месяца банк освобождает клиента от комиссии за эквайринг. Льготный тариф действует до достижения оборота по терминалу в один миллион рублей в месяц. Добавлю, что в акции участвует не только торговый, но и интернет-эквайринг, что также повышает доступность акции для предпринимателей», — отметила руководитель по развитию эквайринга банка УБРиР Татьяна Габдулхаева.

Акция «Эквайринг 0%» действует для терминалов интернет-эквайринга и торгового эквайринга: POS-терминалы/терминалы банка, «Касса 2в1 Эвотор6», mPOS. После окончания льготного трехмесячного периода на оставшиеся 9 месяцев устанавливается тариф 2,2% (без учета НДС). Если в льготный период терминал превысил оборот в 1 млн руб., тогда в течение пяти рабочих дней терминал автоматически переключается на стандартный тариф 2,2% (без учета НДС), который продолжит действовать до окончания годового договора на эквайринг.

По истечении 12 месяцев терминал переводится на «плавающую ставку». Акции проводятся во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР». Срок входа в акцию заканчивается 2 октября 2026 года, сообщили в пресс-службе.