Власти Екатеринбурга согласовали новые места для размещения киосков

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2026. Администрация Екатеринбурга согласовала несколько новых мест для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) — киосков и павильонов.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что речь идет о киосках с продовольственными и непродовольственными товарами, торговых павильонах с овощами и фруктами и киосках, предлагающих печатную продукцию. Заявки поступили от Октябрьского района, Железнодорожного и Ленинского района.

«По итогам обсуждения были приняты решения о внесении изменений в схему по шести местам расположения НТО. Кроме того, было добавлено три новых места размещения. Остальные предложения будут рассмотрены на следующем заседании комиссии», — сообщили в горадминистрации.

Несколько лет назад в Екатеринбурге началась борьба с нелегальными НТО — в городе демонтировали сотни торговых точек.