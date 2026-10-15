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Настольная игра «Мой Магнитогорск» вышла в финал всероссийского конкурса «Родная игрушка»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Евгений Рухмалев

УрБК, Магнитогорск, 15.10.2026. Историческая настольная игра «Мой Магнитогорск», созданная к 100-летию города металлургов, вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Родная игрушка». Проект прошел отбор в номинации «Прототипы игр», где из тысячи заявок со всей страны экспертное жюри выбрало 40 лучших работ.

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») сообщили, что игра разработана в рамках образовательного проекта «Клуб юных историков» центра «Социальный ресурс» при поддержке Магнитогорского металлургического комбината (ММК), городского управления образования, Института гуманитарного образования МГТУ имени Г. И. Носова, Магнитогорской и Верхнеуральской епархий, а также Челябинского областного отделения «Российского детского фонда».

«Главная цель познавательного проекта – помочь детям в увлекательной форме познакомиться с историей родного города. По механике игра выполнена в жанре «ходилка-бродилка». Игровое поле разбито на клетки, каждая из которых соответствует важной исторической дате или событию. Участники бросают кубик, передвигают фишку и, в зависимости от выпавшего числа, выполняют задания, связанные с историей Магнитогорска», — рассказали в пресс-службе

Имена победителей всероссийского конкурса «Родная игрушка» станут известны через неделю. Финал состоится в Москве 19 и 20 октября.

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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