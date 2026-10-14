Доля проводных наушников в продажах в Свердловской области сократилась до 18%

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. Доля проводных наушников в продажах в Свердловской области за девять месяцев 2026 года сократилась с 29% до 18%, а беспроводные модели продолжили набирать популярность. Об этом свидетельствуют данные аналитики «МегаФона», основанные на продажах в интернет-магазине и объединенной розничной сети оператора и Yota.

Наиболее востребованными у жителей региона остаются полностью беспроводные наушники формата TWS. На них пришлось 70% продаж против 62% за аналогичный период прошлого года. Продажи беспроводных внутриканальных моделей выросли на 60% в годовом выражении, накладных — на 2%.

Свердловская область вошла в число регионов с наиболее активными покупателями наушников наряду с Московской и Ленинградской областями, Краснодарским краем и Башкортостаном. Наиболее заметный рост продаж относительно прошлого года аналитики отметили в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Магаданской области и Удмуртии.

В десятку наиболее продаваемых брендов наушников в 2026 году вошли Stellarway, Honor, Realme, Huawei, Tecno, Apple, Philips, Samsung, Xiaomi и JBL. При этом Realme поднялась с седьмого на третье место, увеличив продажи на 41%, а Tecno переместилась с девятого на пятое место, нарастив продажи на 36%.

«Проводные наушники действительно пережили возвращение интереса, однако сейчас этот тренд, судя по структуре продаж, постепенно ослабевает. Покупатели снова преимущественно выбирают беспроводные модели, а мы регулярно расширяем ассортимент и сопровождаем их специальными предложениями. Так наши клиенты могут подобрать подходящие наушники под свои задачи и бюджет», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.