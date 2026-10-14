В работе онлайн-табло Кольцово произошел сбой

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2026. В Екатеринбурге временно не обновляются данные онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово. Это связано с внешними причинами, пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Там отметил, что система информирования в здании аэровокзального комплекса функционирует в полном объеме.

«Аэропорт Кольцово работает штатно, отправляя и принимая рейсы. Уточнить статус рейса в период ограничений в работе онлайн-табло вы можете по телефону +7 982 74 03 770», — сообщили в пресс-службе.