Схема входа в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге временно изменится

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. В аэропорту Екатеринбурга Кольцово схема входа и выхода в аэровокзальный комплекс временно изменится. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

На данный момент перед зданием аэровокзального комплекса идет реконструкция — большая часть работ уже выполнена, объяснили в пресс-службе. Сегодня подрядчик приступает к демонтажу старого покрытия перед терминалом А. В связи с этим закроют одну из входных групп в терминал А, а также выход из него (оба расположены ближе к отелю Azimut).

До завершения работ попасть в здание аэровокзала можно через входную группу в терминале А, входную группу в терминале В или через отель Azimut, соединенный с вокзалом переходом. Выход из аэровокзального комплекса доступен через выход в терминале и через переход в отель Azimut. В пресс-службе аэропорта обратились к пассажирам с просьбой обращать внимание на временную навигацию и для навигации — обращаться к сотрудникам аэропорта.