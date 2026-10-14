Власти Екатеринбурга введут ежедневный мониторинг общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 14.10. 2026. Администрация Екатеринбурга намерена ежедневно следить за пассажиропотоком в автобусах после изменений маршрутов. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента транспорта Николай Вахлов в эфире радио «Город FM 107,6».

«Мы посмотрели все предложения, которые поступали в администрацию как от Ассоциации пассажиров, так и от жителей Екатеринбурга. Какие-то приняли, какие-то, наоборот, отсекли, некоторые утвердили частично. После введения корректировок мы будем отслеживать изменения пассажиропотока ежедневно. Если мы увидим какие-то недочеты, если поступят обращения от граждан – будем выезжать и смотреть, при необходимости вносить поправки», — рассказал Н. Вахлов.

Администрация Екатеринбурга утвердила новую схему движения автобусов по 19 маршрутам. Они начнут действовать с 1 ноября после заключения новых брутто-контрактов. Предлагаемые изменения являются частью продолжающейся транспортной реформы Екатеринбурга. Нынешняя корректировка автобусных маршрутов продолжает сразу несколько направлений реформы. Муниципалитет получает возможность централизованно управлять транспортной работой, располагает более точными данными о пассажиропотоке и одновременно наращивает возможности перевозчиков за счет обновления парка и решения кадрового дефицита. Новые схемы движения должны перераспределить уже имеющийся транспортный ресурс в соответствии с фактическим спросом.