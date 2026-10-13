Прокуратура уличила «Инвестиции Плюс» в порче почвы в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила ущерб почвам на земельном участке в Чкаловском районе Екатеринбурга, причиненный действиями компании «Инвестиции Плюс». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском с требованием обязать компанию рекультивировать участок в течение 12 месяцев после вступления судебного решения в законную силу. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования надзорного ведомства.

Компания выровняла поверхность участка и покрыла ее травянистой растительностью. По данным прокуратуры, земля восстановлена и готова к использованию по целевому назначению.