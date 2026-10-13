ГлавнаяНовости
Вчера17:51

Прокуратура уличила «Инвестиции Плюс» в порче почвы в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила ущерб почвам на земельном участке в Чкаловском районе Екатеринбурга, причиненный действиями компании «Инвестиции Плюс». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с иском с требованием обязать компанию рекультивировать участок в течение 12 месяцев после вступления судебного решения в законную силу. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования надзорного ведомства.

Компания выровняла поверхность участка и покрыла ее травянистой растительностью. По данным прокуратуры, земля восстановлена и готова к использованию по целевому назначению.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
26 мая 202517:51

Татьяна Янтюшева: Во многих населенных пунктах есть заброшенные земельные участки

На вопросы УрБК ответила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева. Во многих населенных пунктах нашей страны есть заброшенные земельные участки. Из-за отсутствия владельца их территория не облагорожена и не используется по целевому назначению. Как правило, такие участки часто хотят приобрести в собственность. Но даже при видимом отсутствии собственника, спешить не стоить. Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева рассказала в интервью «УралБизнесКонсалтинг» о бесхозных и заброшенных земельных
21 ноября 202517:51

Суд обязал «ИНВЕСТИЦИИ ПЛЮС» рекультивировать участок в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга обязал АО «ИНВЕСТИЦИИ ПЛЮС» в течение 12 месяцев рекультивировать находящийся в собственности предприятия земельный участок в районе поселка Шабровский. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Уточняется, что в суд с иском обратилась свердловская природоохранная прокуратура, которая с участием специалистов Росприроднадзора, ФГБУ «ЦЛАТИ по УрФО» провела проверку на данной территории и установила, что собственник земельного участка захламил 2 тыс. 161 кв. м территории коммунальными и строительными отходами. «По
10 октября 202317:51

Компания «Рифей» выплатит 1,7 млн рублей за причинение вреда почвам в свердловском поселке Пелым

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора взыскало с ООО «Компания «Рифей» (является одним из трех операторов по обращению с ТКО в Свердловской области — прим. ред.) сумму в размере 1,7 млн руб. за вред, причиненный почвам в результате ненадлежащего использования участка в поселке городского типа Пелым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение о нарушениях природоохранного законодательства РФ на земельном участке в пгт Пелым. «Росприроднадзор провел выездное
26 января 202417:51

Суд обязал первоуральское ПМУП «Водоканал» возместить ущерб в размере 80 млн рублей за причинение вреда почвам

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. По решению Первоуральского городского суда местное ПМУП «Водоканал» обязано возместить 80 млн руб. ущерба за причинение вреда почвам. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Инспекторы ведомства установили, что предприятие ведет производственную деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства, загрязняя почву различными веществами — аммонийным азотом, кадмием, кальцием, магнием, медью, мышьяком, натрием, никелем, серой, хлоридом-ионом и цинком. После проверки с иском в суд о возмещении ущерба