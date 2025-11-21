Суд обязал «ИНВЕСТИЦИИ ПЛЮС» рекультивировать участок в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга обязал АО «ИНВЕСТИЦИИ ПЛЮС» в течение 12 месяцев рекультивировать находящийся в собственности предприятия земельный участок в районе поселка Шабровский. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Уточняется, что в суд с иском обратилась свердловская природоохранная прокуратура, которая с участием специалистов Росприроднадзора, ФГБУ «ЦЛАТИ по УрФО» провела проверку на данной территории и установила, что собственник земельного участка захламил 2 тыс. 161 кв. м территории коммунальными и строительными отходами.

«По итогам лабораторных исследований установлен факт причинения вреда почвам на вышеуказанной территории. Орджоникидзевский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что решение суда не вступило в законную силу, фактическое исполнение судебного акта находится на контроле природоохранной прокуратуры.