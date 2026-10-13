ЕВРАЗ КГОК обновляет парк путевой техники

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2026. ЕВРАЗ КГОК продолжает модернизацию железнодорожной инфраструктуры. В рамках программы замены оборудования предприятие приобрело и ввело в эксплуатацию современную путеподбивочную машину.

В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что техника отечественного производства. Она относится к новому поколению цифровых машин и предназначена для выправки, рихтовки и подбивки железнодорожных путей и стрелочных переводов. Машина уплотняет балластный слой под рельсошпальной решеткой и выравнивает путь в проектное положение.

Ключевое отличие от предыдущей техники — цифровая система управления. Бортовой компьютер автоматически рассчитывает параметры выправки пути на основе данных геодезической съемки, минимизируя влияние человеческого фактора и обеспечивая точность, превышающую показатели аналоговых машин. Производительность выросла с 500 до 1 тыс. 200 шпал в час. Машина оснащена системой видеонаблюдения и может работать как на прямых участках, так и на стрелочных переводах. Новая техника обеспечивает комфортные условия для работы экипажа. Она оснащена отделением, где предусмотрены места для отдыха и санитарно-бытового обслуживания работников.

«Обновление парка техники — часть системной работы ЕВРАЗ КГОК по повышению надежности железнодорожной инфраструктуры. В хозяйстве предприятия находится 215 км путей и 387 стрелочных переводов. Модернизация повысит качество содержания инфраструктуры, безопасность движения составов, снизит эксплуатационные расходы и обеспечит бесперебойную работу производственной цепочки комбината», — рассказали в пресс-службе.