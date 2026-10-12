Цены в Свердловской области в сентябре выросли на 0,58%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Индекс потребительских цен в Свердловской области в сентябре 2026 года увеличился на 0,58% по сравнению с августом, по данным Свердловскстата. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары — на 1,29%, цены на услуги выросли на 0,34%, на продовольственные товары — на 0,14%,

Среди продуктов питания наиболее заметно подорожали помидоры — на 11,6%, отечественная икра лососевых рыб — на 7,6%, куриные яйца — на 5,9%, пшено — на 5,3% и апельсины — на 5,1%.

В то же время подешевели белокочанная капуста — на 22,7%, картофель — на 20,4%, морковь — на 16%, репчатый лук — на 12,2%, виноград и столовая свекла — на 10,3%, яблоки — на 8,2%, лимоны — на 6%.

Среди непродовольственных товаров больше всего выросли цены на смартфоны — на 5,9%, USB-флеш-накопители — на 5,7% и уголь — на 5,1%. Также подорожали лекарства: ренгалин — на 4,5%, пенталгин — на 4%, кардиомагнил — на 3,8%.

Снижение цен зафиксировали на тушь для ресниц — на 3,6%, коляски для новорожденных — на 3,5%, спиронолактон — на 2,7%, туалетную воду — на 2,2% и смарт-часы — на 2%.

В сфере услуг наиболее значительно подорожали поездки в Китай — на 24%, обучение в организациях среднего профессионального образования — на 23,9%, поездки в Беларусь — на 18,6% и проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования — на 17,7%. Консультации юриста по семейным вопросам стали дороже на 17%, обучение в государственных и муниципальных вузах — на 15,1%.

При этом стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России снизилась на 12%, поездок в страны Закавказья — на 10,9%, проживания в гостиницах категории четыре-пять звезд — на 6,7%. Также подешевели отдых в санаториях — на 1,9%, поездки в Турцию — на 1,6% и автобусные экскурсии — на 0,9%.