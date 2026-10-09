ГлавнаяНовости
Сегодня18:01

В нескольких микрорайонах Екатеринбурга понизят параметры горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. С 10 по 12 октября в отдельных микрорайонах Екатеринбурга возможно снижение температуры горячей воды и параметров отопления. Это связано с технологическим этапом — подключением обновленного участка тепломагистрали № 31 к действующей теплосети, пояснили в департаменте информполитики горадминистрации.

Ограничения затронут следующие территории:

• Кировский район (микрорайоны Пионерский и ЖБИ): улицы Учителей, Вилонова, Уральская, Гагарина, Первомайская, Высоцкого, Новгородцевой и 40‑летия Комсомола;
• Ленинский район (микрорайон Юго‑Западный): улицы Большакова и Московская;
• Октябрьский район (микрорайон Синие Камни): улицы Хрустальная, Анны Бычковой, Комсомольская, Тверитина, Восточная, Белинского и Машинная;
• Чкаловский район (микрорайон Ботанический): улицы Крестинского, Щорса, 8 Марта и Авиационная.

В ходе реконструкции энергетики заменили более 2,1 км трубопровода, увеличив его диаметр с 1 тыс. до 1 тыс. мм. Кроме того, специалисты возвели три новые тепловые камеры и смонтировали современное запорное оборудование. На участке применены трубы с пенополиуретановой изоляцией, оснащенные системой оперативного дистанционного контроля — она позволяет своевременно выявлять повреждения. Расчетный срок службы новых труб — свыше 30 лет.

По данным коммунальщиков, проведенные работы позволят повысить пропускную способность сети и общую надежность теплоснабжения в долгосрочной перспективе. После завершения пусковых мероприятий параметры подачи тепла и горячей воды будут восстановлены до нормативных значений.

Жителям, столкнувшимся с отклонениями в работе систем отопления и горячего водоснабжения, в первую очередь рекомендовано обращаться в свою управляющую организацию или ТСЖ. Дополнительную информацию можно получить в городской Единой дежурно‑диспетчерской службе по телефонам 304‑12‑05 и 304‑12‑08 либо через сервис «Тепловая сервисная служба».

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
27 июня 202517:57

В Екатеринбурге 29 июня из-за фестиваля «IronStar» будет перекрыто дорожное движение

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. В Екатеринбурге 29 июня на время проведения фестиваля спорта «IronStar» с 6 часов утра до 13 часов будет закрыто движения для всех видов транспорта на семи участках улично-дорожной сети. По этим участкам пройдет велосипедная гонка, сообщает пресс-служба горадминистрации. Так, в указанный период движения не будет по проспекту Ленина (от Карла Либкнехта до Вайнера), четной стороне Ленина (от Вайнера до Татищева), нечетной стороне Татищева (от четной стороны Ленина до Пирогова), Крауля (от Пирогова до улицы Мельникова), Репина (от Мельникова до Металлургов),
08 сентября 202617:57

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по ул. 40-летия Комсомола с 24 сентября

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. В Екатеринбурге на время строительства инженерных сетей ограничат движение транспорта по ул. 40-летия Комсомола, 24 с 29 сентября по 13 октября. В связи с этим изменяются маршруты троллейбуса № 25 и автобусов №№ 61, 80. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что троллейбусный маршрут № 25 «Крауля —Высоцкого» в указанный период проследует в направлении Малышева — Владимира Высоцкого. Остановочные пункты «Заводоуправление», «ЖБИ» и «40 лет ВЛКСМ» в оба направления — отменяются. Автобусный маршрут № 61 «Пехотинцев — Высоцкого» проследует по улицам: Малышева —
20 мая 202617:57

В Екатеринбурге изменят маршруты четырех автобусов из-за строительства развязки у «Калины»

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2026. Схемы движения автобусных маршрутов № 54, № 054, № 76 и № 78 изменятся в Екатеринбурге на период с 20 мая по 26 июня. Корректировка связана со строительством транспортной развязки у концерна «Калина», сообщили в пресс-службе администрации города. Изменения затронут участок на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской. Согласно новой схеме, автобусы № 54 и № 054 при движении к остановке «Синие камни» проследуют по улицам Малышева — Сыромолотова — Сиреневый бульвар — Новгородцевой — дублеру Сибирского тракта — Комсомольской — Хрустальной — Анны Бычковой. В