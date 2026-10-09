В нескольких микрорайонах Екатеринбурга понизят параметры горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. С 10 по 12 октября в отдельных микрорайонах Екатеринбурга возможно снижение температуры горячей воды и параметров отопления. Это связано с технологическим этапом — подключением обновленного участка тепломагистрали № 31 к действующей теплосети, пояснили в департаменте информполитики горадминистрации.

Ограничения затронут следующие территории:

• Кировский район (микрорайоны Пионерский и ЖБИ): улицы Учителей, Вилонова, Уральская, Гагарина, Первомайская, Высоцкого, Новгородцевой и 40‑летия Комсомола;

• Ленинский район (микрорайон Юго‑Западный): улицы Большакова и Московская;

• Октябрьский район (микрорайон Синие Камни): улицы Хрустальная, Анны Бычковой, Комсомольская, Тверитина, Восточная, Белинского и Машинная;

• Чкаловский район (микрорайон Ботанический): улицы Крестинского, Щорса, 8 Марта и Авиационная.

В ходе реконструкции энергетики заменили более 2,1 км трубопровода, увеличив его диаметр с 1 тыс. до 1 тыс. мм. Кроме того, специалисты возвели три новые тепловые камеры и смонтировали современное запорное оборудование. На участке применены трубы с пенополиуретановой изоляцией, оснащенные системой оперативного дистанционного контроля — она позволяет своевременно выявлять повреждения. Расчетный срок службы новых труб — свыше 30 лет.

По данным коммунальщиков, проведенные работы позволят повысить пропускную способность сети и общую надежность теплоснабжения в долгосрочной перспективе. После завершения пусковых мероприятий параметры подачи тепла и горячей воды будут восстановлены до нормативных значений.

Жителям, столкнувшимся с отклонениями в работе систем отопления и горячего водоснабжения, в первую очередь рекомендовано обращаться в свою управляющую организацию или ТСЖ. Дополнительную информацию можно получить в городской Единой дежурно‑диспетчерской службе по телефонам 304‑12‑05 и 304‑12‑08 либо через сервис «Тепловая сервисная служба».