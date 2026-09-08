В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по ул. 40-летия Комсомола с 24 сентября

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. В Екатеринбурге на время строительства инженерных сетей ограничат движение транспорта по ул. 40-летия Комсомола, 24 с 29 сентября по 13 октября. В связи с этим изменяются маршруты троллейбуса № 25 и автобусов №№ 61, 80.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что троллейбусный маршрут № 25 «Крауля —Высоцкого» в указанный период проследует в направлении Малышева — Владимира Высоцкого. Остановочные пункты «Заводоуправление», «ЖБИ» и «40 лет ВЛКСМ» в оба направления — отменяются.

Автобусный маршрут № 61 «Пехотинцев — Высоцкого» проследует по улицам: Малышева — Владимира Высоцкого — Сыромолотова — 40-летия Комсомола — Владимира Высоцкого.

Автобусный маршрут № 80 «Парк Победы — КОР» проследует по улицам: Егоршинский подход — Малышева — Владимира Высоцкого — Сыромолотова — 40-летия Комсомола — Владимира Высоцкого.

На данных маршрутах вводятся временные остановки: в районе дома № 31 по ул. Сыромолотова возле «Супер Ленты» в направлении конечного остановочного пункта «Пехотинцев» и в районе дома № 7 по ул. 40-летия Комсомола в направлении конечного остановочного пункта «Высоцкого».

Отменяются остановочные пункты «Заводоуправление», «ЖБИ» и «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.

Автомобилисты смогут объехать перерытый участок по улицам: Сыромолотова — Высоцкого — Сиреневый бульвар — Новгородцевой.