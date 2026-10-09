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В Екатеринбурге заключили контракт на проектирование новой дороги для выезда из Компрессорного

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. В Екатеринбурге подписан муниципальный контракт на разработку эскизного проекта новой магистрали, которая соединит улицу Латвийскую с перекрестком улиц Хлебной и переулка Выходного. В перспективе этот объект обеспечит второй выезд из микрорайона Компрессорный, сообщает департамент информполитики Екатеринбурга.

Победителем аукциона стала компания из Пензы. На первом этапе специалисты подготовят экономический расчет двух вариантов трассировки. Первый вариант предполагает прямое продолжение улицы Латвийской вдоль линии электропередачи протяженностью около 1,35 км. Второй вариант включает строительство Кунгурского и Каскадного проездов, а также реконструкцию улицы Хлебной и переулка Зернового. Эта трасса длиной около 1,75 км пройдет вдоль железной дороги, через жилую и промышленную застройку, с выходом на существующую дорожную сеть.

Оба варианта предусматривают строительство двухполосной дороги с шириной полос 3,5 м и обустройство наружного освещения на всем протяжении. После оценки технико-экономических показателей и сравнения маршрутов по стоимости и ограничениям будет выбран оптимальный вариант. Далее планируется рассчитать стоимость проектно-изыскательских работ и заключить соответствующий контракт. Проведение торгов на выполнение проектных работ намечено на конец лета 2027 года, а непосредственное строительство дороги запланировано на 2028–2030 годы.

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