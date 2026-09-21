Администрация Екатеринбурга ищет разработчика эскиза проекта нового выезда с Компрессорного

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. Администрация Екатеринбурга объявила закупку на разработку эскизного проекта строительства нового выезда из микрорайона Компрессорный (Октябрьский район). Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга». Начальная стоимость контракта — 2 420 984,70 руб. Новый участок дороги планируют проложить от ул. Латвийской до перекрестка ул. Хлебной и переулка Выходного. Дорога должна связать Компрессорный с микрорайоном Лечебный и Сибирским трактом. В проекте предусмотрено строительство двух перекрестков со светофорами, а также оборудование трассы системой видеонаблюдения.

Сейчас в Компрессорный можно заехать с дублера Сибирского тракта и по Слободскому переулку. Жители микрорайона неоднократно жаловались на пробки в часы пик. Предполагается, что новый выезд разгрузит автомобильный трафик и улучшит доступность района.

В конце июня этого года глава города Алексей Орлов сообщал о планах развития социальной сферы, строительстве дорог и реконструкции улиц. В том числе шла речь и о Компрессорном, где планируется завершить реконструкцию путепровода через железнодорожные пути по переулку Низовому. Среди других проектов — строительство проезда с примыканием к ул. Свердловской в поселке Шувакиш (Железнодорожный район), построить и реконструировать сети уличного освещения по Арамильскому тракту в поселке Кольцово и от ул. Толстого до транспортной развязки на пересечении ЕКАД с ул. Лучистой в пос. Горный Щит (Чкаловский район), а также ввести в эксплуатацию улицы Жилая 1, Жилая 2 и Жилая 6 в Новокольцовском. «Общий срок их выполнения — до 2045 года, однако первые шаги мы уже начинаем делать, приступая к вопросам проектирования», — сообщал А. Орлов.