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ЕВРАЗ обеспечил металлоконструкциями строительство Конгресс‑холла в Грозном

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Грозный, 02.10.2026. В Грозном (Республика Чечня) завершается строительство Конгресс‑холла — ключевого объекта нового правительственного комплекса Чеченской Республики. Площадь здания составляет 43 тыс. кв. м, а общий вес металлоконструкций — порядка 4,4 тыс. тонн.

При этом около 80% металла, использованного в строительстве, — продукция ЕВРАЗ НТМК, отмечает пресс-служба предприятия. Техническую адаптацию проекта под российские нормативы выполнили специалисты EVRAZ STEEL.

Для несущих конструкций использованы горячекатаные двутавровые балки из стали С255 — материала с хорошей свариваемостью и пластичностью, что ускоряет и упрощает монтаж. В номенклатуру поставок вошли балочные, широкополочные и колонные профили.

Особую роль сыграла широкополочная балка ЕВРАЗа: именно она позволила реализовать трансформируемое пространство на одном из этажей без дополнительных опор — решение актуально для залов с переменной конфигурацией.

С учетом высокой сейсмической активности региона проект рассчитан на нагрузки до 9 баллов. Балка ЕВРАЗа обеспечивает необходимую несущую способность и устойчивость здания при экстремальных воздействиях.

В линейке ЕВРАЗ НТМК представлено свыше 300 профилеразмеров стальных двутавров — от типовых до специализированных решений для промышленного, гражданского и транспортного строительства. Среди них — премиальная балка БАЛМАКС 390 из низколегированной конструкционной стали С390: она отличается высокой прочностью, ударной вязкостью, хорошей свариваемостью и работоспособностью при экстремальных температурах.

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