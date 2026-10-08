Продажи металлопродукции на маркетплейсе ММК выросли за год в полтора раза

УрБК, Магнитогорск, 08.10.2026. За девять месяцев 2026 года на маркетплейсе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») продано 275,6 тыс. т продукции, что в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом число заказов выросло на 53%, и более чем на тысячу увеличилось количество клиентов.

В пресс-службе комбината сообщили, что эти данные представил директор Торгового дома ММК (ТД ММК) Григорий Щуров в ходе 17-й Международной конференции «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок». По словам Г. Щурова, онлайн-продажи становятся все более значимым каналом сбыта.

«Сегодня корпоративный маркетплейс предоставляет контрагентам развитый функционал. Покупателям доступны мобильное приложение, сервис «Быстрая покупка» (возможность купить в один клик), умный поиск, сервис по отзывам и претензиям, онлайн-проверка подлинности сертификатов качества и многое другое. У продавцов на онлайн-площадке есть личный кабинет, в котором они могут настраивать ключевые параметры и свойства продукции, загружать обновления цен и остатков продукции без модерации. Маркетплейс не взимает комиссию за сделки и не производит дополнительную наценку на товары в каталоге», — рассказал Г. Щуров.

Директор ТД ММК также рассказал о реализации в Магнитогорске проекта «Умный склад», направленного на улучшение организации хранения и повышение скорости складских операций. В рамках проекта внедрены системы WMS (управление складом) и YMS (управление складским двором), которые обеспечили комплексную автоматизацию складской логистики. Системы управляют всеми ключевыми процессами — от планирования поступлений и отгрузок до аналитики эффективности, от въезда транспортного средства на территорию до завершения погрузочно-разгрузочных работ.

«Среднее время погрузки одного транспортного средства после ввода систем в эксплуатацию сократилось в 2,3 раза — с 1 часа 12 минут до 32 минут. Были автоматизированы все складские операции. Производительность труда увеличилась на 18,5%. Показатель отгрузки по методу FIFO (First In, First Out — «первым пришел — первым ушел») составил 98,6%. Это означает, что почти все товары, поступившие на склад раньше других, отгружаются и отправляются клиенту в первую очередь. Суммарный экономический эффект составил более 35 млн руб., в том числе 24 млн руб. — за счет наращивания объема погрузочно-разгрузочных работ и почти 11 млн руб. — в результате увеличения производительности труда», — рассказал Г. Щуров.