Компанию УГМК уличили в загрязнении почвы в Екатеринбурге

Компания «Рифей» выплатит 1,7 млн рублей за причинение вреда почвам в свердловском поселке Пелым

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора взыскало с ООО «Компания «Рифей» (является одним из трех операторов по обращению с ТКО в Свердловской области — прим. ред.) сумму в размере 1,7 млн руб. за вред, причиненный почвам в результате ненадлежащего использования участка в поселке городского типа Пелым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение о нарушениях природоохранного законодательства РФ на земельном участке в пгт Пелым. «Росприроднадзор провел выездное