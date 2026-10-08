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Компанию УГМК уличили в загрязнении почвы в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. Холдинг ОАО «УГМК» нанес ущерб почве в Екатеринбурге на сумму 5,5 млн рублей. Компания устроила несанкционированную свалку отходов в уральской столице.
«Нарушение выявили инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений по УФО. Площадь перекрытия почвы отходами составила 7 950 кв. метров. Собственником земельного участка является ОАО «УГМК», — говорится в сообщении пресс-службы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.
В ведомстве добавили, что ОАО «УГМК» добровольно возместило 5,5 млн рублей вреда, причиненного почвам. Уборка отходов с территории остается на контроле надзорного ведомства.