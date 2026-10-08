Почти 40% россиян предпочитают хранить сбережения наличными

УрБК, Москва, 08.10.2026. Доля россиян, считающих наличные лучшим способом хранения сбережений, составила 38% в сентябре. Для сравнения: в прошлом сентябре она была на 6 п. п. ниже, следует из опроса «инФОМ», пишут «Известия»со ссылкой на данные Банка России.

При этом банковские счета предпочитают 37% опрошенных. Рост интереса к наличным связан с заинтересованностью иметь прямой доступ к деньгам и не зависеть от работы банковских приложений. На выбор россиян также влияет усиление контроля за банковскими операциями и снижение ставок по вкладам, объясняют эксперты.

Как полагают опрошенные эксперты, повышенный спрос на наличные, скорее всего, продолжится. Тренд будет особенно заметен, если ставки по вкладам будут снижаться, а проблемы с доступом к безналичным расчетам сохранятся или усугубятся.

ЦБ зафиксировал максимальное с начала года увеличение объема наличных денег в обращении в июле этого года — показатель вырос на 643,4 млрд руб., что составило относительно июня 43,1%.