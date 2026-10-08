ГлавнаяНовости
Сегодня09:28

Почти 40% россиян предпочитают хранить сбережения наличными

УрБК, Москва, 08.10.2026. Доля россиян, считающих наличные лучшим способом хранения сбережений, составила 38% в сентябре. Для сравнения: в прошлом сентябре она была на 6 п. п. ниже, следует из опроса «инФОМ», пишут «Известия»со ссылкой на данные Банка России. 

При этом банковские счета предпочитают 37% опрошенных. Рост интереса к наличным связан с заинтересованностью иметь прямой доступ к деньгам и не зависеть от работы банковских приложений. На выбор россиян также влияет усиление контроля за банковскими операциями и снижение ставок по вкладам, объясняют эксперты.

Как полагают опрошенные эксперты, повышенный спрос на наличные, скорее всего, продолжится. Тренд будет особенно заметен, если ставки по вкладам будут снижаться, а проблемы с доступом к безналичным расчетам сохранятся или усугубятся.

ЦБ зафиксировал максимальное с начала года увеличение объема наличных денег в обращении в июле этого года — показатель вырос на 643,4 млрд руб., что составило относительно июня 43,1%.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
01 октября 202609:24

В сентябре прирост наличных в обращении стал минимальным с марта

УрБК, Москва, 01.10.2026. Объем наличных денег в обращении в сентябре 2026 года увеличился на 370,9 млрд руб., что на 14,5% меньше, чем в августе — 434,0 млрд руб. Это следует из данных Центробанка. По сравнению июлем объем меньше на 42,4% — 643,4 млрд руб. Это максимальный месячный показатель в 2026 году. Повышенный спрос на наличные фиксировался в 2026 году с февраля, когда их объем увеличился на 180,2 млрд руб., затем в марте он вырос на 285,1 млрд руб., в апреле — на 607,3 млрд руб., в мае — на 381,2 млрд руб., в июне — на 449,7 млрд руб., в июле — на 643,4 млрд руб. и в августе — на