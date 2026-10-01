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В сентябре прирост наличных в обращении стал минимальным с марта

УрБК, Москва, 01.10.2026. Объем наличных денег в обращении в сентябре 2026 года увеличился на 370,9 млрд руб., что на 14,5% меньше, чем в августе — 434,0 млрд руб. Это следует из данных Центробанка.

По сравнению июлем объем меньше на 42,4% — 643,4 млрд руб. Это максимальный месячный показатель в 2026 году. Повышенный спрос на наличные фиксировался в 2026 году с февраля, когда их объем увеличился на 180,2 млрд руб., затем в марте он вырос на 285,1 млрд руб., в апреле — на 607,3 млрд руб., в мае — на 381,2 млрд руб., в июне — на 449,7 млрд руб., в июле — на 643,4 млрд руб. и в августе — на 434,0 млрд руб.

Таким образом, в сентябре прирост наличных в обращении стал минимальным с марта.

С учетом сентябрьского показателя переток денег в наличные в феврале-сентябре составил 3 трлн 351,8 млрд руб., среднемесячный показатель снизился до 419,0 млрд руб. после 425,8 млрд руб. за февраль–август. То есть показатель сентября был на 11,5% ниже текущего среднемесячного показателя.

Рост объема наличных денег в обращении был самым значимым фактором, обусловившим увеличение спроса банков на ликвидность в 2026 году, отмечает ЦБ. Коммерческие банки обменивают средства со своих корсчетов в Банке России на наличные деньги и предоставляют их населению и бизнесу. В результате такого обмена при прочих равных банкам нужно привлекать больше ликвидности у Банка России.

Рост наличных денег в обращении в 2026 году, превышающий значения аналогичных периодов 2024–2025 годов, связывается в том числе со снижением ставок по депозитам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами.

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