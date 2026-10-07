Объем смонтированных лифтов в России сократился почти на 50% за год

УрБК, Москва, 07.10.2026. С начала года объем смонтированных лифтов в России сократился на 49% год к году, до 18 300 ед. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российского лифтового объединения (РЛО).

Щербинский лифтостроительный завод в январе-сентябре 2026 года установил 3 тыс. 300 лифтов — на 50% меньше лифтов, чем за тот же период прошлого года. Meteor Lift — 1 тыс. 400 (минус 63%), МЭЛ — 1 тыс. (минус 45%), Серпуховский лифтостроительный завод — 358 (минус 65%). Карачаровский механический завод, по данным РЛО, смонтировал на 15% лифтов меньше год к году — 3 тыс. 300. На КМЗ в 2026 году установили 3 тыс. 600 лифтов.

Представители отрасли падение объемов установленных лифтов объясняют замедлением темпов строительства жилья и отсутствием платежеспособного спроса на технику.

Сказывается и конкуренция со стороны белорусских и китайских производителей. По данным РЛО, в январе-сентябре 2026 года доля импортных лифтов в общем объеме смонтированного оборудования составила 22%, белорусских — 14%. Годом ранее на них приходилось 19,4 и 15,3% рынка соответственно. На фоне повышения расходов на металл, электроэнергию, логистику российские заводы оказались в неравных условиях.

По прогнозам представителей отрасли, смонтированных лифтов по итогам всего 2026 года окажется ниже, чем в прошлом году. По мнению гендиректора КМЗ, произойдет перераспределения заказов: часть предприятий снизит загрузку, а крупные производители, работающие с устойчивым объемом заказов, ее нарастят.