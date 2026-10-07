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В Екатеринбурге установили больше сотни новых остановочных комплексов

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. В Екатеринбурге завершилось обновление транспортной инфраструктуры — в восьми районах города в этом году установлено 123 современных остановочных пункта для автобусов, троллейбусов и трамваев.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что эскиз городских остановок с описанием используемых материалов и конструктивных особенностей подготовил департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.

При проектировании учитывались как погодные условия, так и пожелания горожан. Габариты автобусных остановок — 4,615 х 1,75 х 2,2 м. Трамвайные остановки немного уже, их размеры составляют 4,615 х 1 х 2,2 м. Разница связана с меньшей глубиной трамвайных платформ по сравнению с остановочными площадками для автобусов и троллейбусов. На наиболее загруженных направлениях установили сдвоенные навесы. Для остекления остановок использовалось восьмимиллиметровое стекло «триплекс» или монолитный поликарбонат той же толщины. Эти материалы отличаются высокой прочностью.

«Городские власти призывают горожан бережно относиться к новым остановочным пунктам и по возможности сообщать о фактах вандализма», — сообщили в департаменте.

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