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14 августа 202616:10

В Екатеринбурге установлено более 80 новых остановочных навесов

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. В Екатеринбурге продолжается установка новых остановочных навесов.Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Установка новых остановочных комплексов началась в Екатеринбурге с конца мая во всех районах. На данный момент смонтировано 84 современных остановочных пункта для автобусов, троллейбусов и трамваев. Сейчас подрядная организация продолжает монтаж новых навесов. До 25 сентября они появятся еще в 61 локации. Габариты автобусных остановок — 4,615×1,75×2,2 м. Трамвайные остановки чуть уже, их размеры составляют 4,615×1 х 2,2 м.

«Разница связана с меньшей глубиной трамвайных платформ по сравнению с остановочными площадками для автобусов и троллейбусов. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы», — объяснили в департаменте.

В общей сложности до конца 2026 года в Екатеринбургу установят около 150 новых остановочных комплексов на месте демонтированных нестационарных торговых объектов (НТО).

На данный момент в Екатеринбурге ведется подготовка в Международному фестивалю молодежи.Кроме ремонта и монтировки новых остановочных комплексов, коммунальные службы красят и отмывают ограждения от грязи, косят газоны, обрезают деревья. В преддверии фестиваля отдельное внимание уделят гостевым маршрутам, местам проведения основных мероприятий и туристическим объектам. Здесь дополнительно проверят состояние городской инфраструктуры и при необходимости выполнят ремонт, замену или обновление отдельных элементов.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 4 по 11 сентября. Планируется, что фестиваль объединит более 10 тыс. молодых людей из России и 190 стран. Также к организации присоединятся 2 тыс. волонтеров и около 10 тыс. сотрудников подрядных организаций. Перед участниками выступят более 3 тыс. экспертов, а освещать события программы будут свыше 500 представителей средств массовой информации, сообщили в администрации.

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