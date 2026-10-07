Число запущенных в городах-миллионниках новостроек сократилось почти на треть

УрБК, Москва, 07.10.2026. В российских городах-миллионниках количество запущенных в этом году новостроек сократилось почти на треть. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой исследование системы мониторинга недвижимости BnMap.pro.

Так, за девять месяцев 2026 года в городах-миллионниках, Тюмени, Московской и Ленинградской областях появилось 207 новостроек на 66 тыс. 214 лотов. Их общая площадь составляет 3,2 млн кв. м. Относительно января–сентября прошлого года показатели сократились на 30, 34 и 26%, говорится в исследовании. При этом количество корпусов в новых проектах, напротив, выросло на 8%, до 512.

По подсчетам компании Macon, количество запусков уменьшилось год к году на 8%, до 286 проектов, а их жилая площадь — на 27% до 6,5 млн кв. м. При этом если учитывать все новостройки, выведенные на рынок за последние девять месяцев, включая новые очереди в существующих объектах, то суммарный метраж квартир в них увеличился на 1% до 12,6 млн кв. м, добавляют в «Циан».

Девелоперы не спешат выводить на рынок новые проекты на фоне дорогого финансирования и падающего спроса, комментируют эксперты.