На полную распродажу квартир в стране уйдет до 12 лет

УрБК, Москва, 06.10.2026. В России на фоне слабого спроса полная распродажа квартир в проекте может увеличиться до 12 лет. Об этом заявил ТАСС руководитель Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) Кирилл Холопик.

По его словам, обычно бизнес-планы предполагают, что продажа всех квартир завершается в течение четырех лет. Согласно прогнозу К. Холопика, за четыре года будут распроданы только 30% квартир.

Региональная динамика совпадает с прогнозами эксперта — распроданность квартир в новостройках Свердловской области за последний год упала с 32% в августе 2025 года до 29% к августу текущего года. Чем дальше срок сдачи дома, тем ниже доля проданных квартир: в объектах, которые планируется ввести в 2026 году, реализовано 60% квартир, в 2027 году — 38%, в 2028 году — 19%, в 2029 году — 8%.