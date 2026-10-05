Распроданность свердловских новостроек упала до 29%

На Среднем Урале снизились продажи квартир в новостройках, однако на фоне других российских регионов ситуация выглядит относительно благополучно.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), с которыми ознакомилось ИАА УрБК, распроданность квартир в новостройках Свердловской области за последний год упала с 32% в августе 2025 года до 29% к августу текущего года.

Чем дальше срок сдачи дома, тем ниже доля проданных квартир: в объектах, которые планируется ввести в 2026 году, реализовано 60% квартир, в 2027 году — 38%, в 2028 году — 19%, в 2029 году — 8%.

Еще один важный индикатор — соотношение распроданности жилья к строительной готовности. Он показывает, успевают ли продажи за темпами строительства. За последний год этот показатель в Свердловской области снизился с 78 до 76%, то есть кардинального ухудшения ситуации не произошло.

При этом положение в регионе по-прежнему намного лучше, чем в целом по стране: в России соотношение распроданности жилья к строительной готовности составляет 68%, за 12 месяцев оно снизилось на 1 процентный пункт.

«Очевидно, что в 2026 году многие участники рынка испытывают сложности с реализацией квартир на фоне растущего ассортимента, как на стадии строительства, так и в сданных домах. Но на фоне других рынков ситуация в Екатеринбурге и Свердловской области пока не выглядит критической», — рассказал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Устойчивое положение региона во многом объясняется тем, что львиная доля девелоперских проектов реализуется в Екатеринбурге, который в последние годы пережил настоящий строительный бум. Он был связан с двумя причинами. Первая — город демонстрирует устойчивый рост по ключевым социально-экономическим индикаторам и традиционно входит в группу лидеров по размеру средней зарплаты. В уральской столице отмечается стабильная ситуация на рынке труда: сохраняется минимальная безработица, работают крупные финансово устойчивые предприятия, развит малый и средний бизнес. Все это поддерживает спрос на жилую недвижимость.

Вторая причина — относительно низкая стоимость квадратного метра (175–177 тыс. руб.) на первичном рынке жилья по сравнению с другими городами-миллионниками. Благодаря этому в городе сохраняется баланс между возможностями покупателей и интересами застройщиков.

Впрочем, нельзя исключать, что в скором времени уровень распроданности квартир в екатеринбургских новостройках заметно снизится. Застройщики в последнее время выводят на рынок больше объектов, чем продают, и в городе постепенно накапливается избыточный объем предложения.

Ситуация может измениться только в случае заметного роста продаж на фоне значительного снижения ключевой ставки или запуска новых стимулирующих мер. Однако пока ни то, ни другое не предвидится.

Ранее ИАА УрБК сообщало, что в Екатеринбурге строится 5 млн 576 тыс. кв. м — по этому объему город уступает только Москве (15,7 млн), уверенно опережая Краснодар (5,5 млн) и Санкт-Петербург (5,1 млн).