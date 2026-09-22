В Екатеринбурге завершился строительный бум?

В Екатеринбурге завершился период взрывного роста числа новостроек. Девелоперы больше не наращивают портфель текущих проектов, а сосредоточились на реализации уже начатых объектов. О причинах и последствиях — в материале ИАА УрБК.

Напомним, уральская столица превратилась в один из самых быстро застраиваемых городов России. Десять лет назад объем возводимого жилья едва превышал 2 млн кв. м, сейчас показатель вырос почти в три раза.

На начало сентября в Екатеринбурге строят 5 млн 576 тыс. кв. м — по этому объему город уступает только Москве (15,7 млн), уверенно опережая Краснодар (5,5 млн) и Санкт-Петербург (5,1 млн).

Однако в последнее время роста уже нет: Екатеринбург достиг локального пика. С начала 2026 года объем возводимого жилья снизился на 1,3%. В годовом выражении пока сохраняется рост (+4,2%), но очевидно, что это лишь временно — скоро данный показатель тоже уйдет в отрицательную зону.

Почему тренд завершился? В первую очередь это связано с перенасыщением рынка. В городе стало слишком много девелоперов и новостроек, уровень конкуренции кратно вырос — и город просто перестал «переваривать» такие объемы. По данным аналитиков «Объектив.РФ», в Екатеринбурге работают свыше 90 местных и иногородних девелоперов.

Ситуацию также осложнило снижение спроса на квартиры из-за высокой ключевой ставки и ужесточения льготных госпрограмм. Продажи жилья за девять месяцев 2026 года оказались на минимальном уровне за последние годы. Аналитики подсчитали: при текущих темпах продаж для реализации всех квартир на первичном рынке Екатеринбурга потребуется почти четыре года.

Еще один важный фактор — резкий рост затрат девелоперов. Из-за увеличения зарплат строителей, удорожания стройматериалов и роста расходов на проектное финансирование себестоимость проектов заметно выросла. На растущем рынке застройщики могли перекладывать дополнительные расходы на потребителей за счет увеличения цен. Однако сейчас, на низком рынке, это уже невозможно.

В результате стоимость квартир начала корректироваться вниз. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, средняя цена предложения в экспозиции с начала года уменьшилась на 2%, до 175 тыс. руб. за кв. м. Девелоперы устали ждать роста спроса — ради ускорения продаж им оказалось проще снижать цены.

Впрочем, пока рано говорить о начале устойчивого тренда: это может быть локальное колебание, а не долгосрочное падение. В последний раз устойчивое снижение цен в Екатеринбурге наблюдалось в 2015–2017 годах. Затем последовал многолетний рост, который не остановили ни пандемия, ни геополитическая турбулентность, ни отмена безадресной льготной ипотеки в середине 2024 года.

Ранее ИАА УрБК сообщало, что екатеринбургские застройщики стали активнее предлагать покупателям прямые скидки.