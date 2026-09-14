Цены на новостройки развернулись вниз

На первичном рынке жилья Екатеринбурга появились признаки смены ценового тренда: квартиры постепенно дешевеют. Это во многом связано с низким покупательским спросом, который больше не дает застройщикам переносить рост издержек на конечную стоимость квадратного метра. Подробности — в материале ИАА УрБК.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, средняя цена предложения в экспозиции с начала года снизилась на 2%, до 175 тыс. руб. за кв. м. Причем в июле средняя цена в сделках составила уже 168 тыс. руб. — это свидетельствует о том, что застройщики активно предлагают покупателям прямые скидки.

Схожую динамику фиксируют и эксперты сервиса цифровой аналитики для девелоперов «Объектив.РФ». По их данным, за первое полугодие 2026 года квартиры в Екатеринбурге в среднем подешевели на 0,3%, до 177 тыс. руб. за «квадрат».

Несмотря на разницу в методиках расчета, оба источника фиксируют разворот рынка. Однако пока рано говорить, локальное это колебание или долгосрочный тренд. Ранее уже были ситуации, когда казалось, что тренд сменился, но каждый раз такие выводы оказывались ложными.

Последний раз устойчивое падение цен в Екатеринбурге наблюдалось в 2015–2017 годах. Затем последовал многолетний рост, который не остановили ни пандемия, ни геополитическая турбулентность, ни отмена безадресной льготной ипотеки в середине 2024 года.

Впрочем, сейчас есть основания полагать, что снижение действительно возможно. Этому способствуют три фактора. Первый — эффект высокой базы: с 2020 года квартиры в екатеринбургских новостройках подорожали почти втрое, и сейчас рынок выглядит перегретым. Для восстановления баланса спроса и предложения требуется заметная коррекция цен.

Второй — исчерпание платежеспособного спроса на фоне дорогой ипотеки. Период высокой ключевой ставки сильно затянулся, а власти ужесточают условия оставшихся льготных программ. На этом фоне результаты продаж в январе–июле 2026 года оказались слабыми по сравнению с предыдущими годами. Многие девелоперы устали ждать роста спроса — ради ускорения продаж им оказалось проще снизить цены.

Третий — рост конкуренции. Девелоперы продолжают активно выводить на рынок новые проекты. Сейчас в новостройках Екатеринбурга не реализовано около 77 тыс. квартир. В эту цифру входят объекты, уже находящиеся в экспозиции, а также резервы. Очевидно, что в этих условиях удерживать прежние цены становится все сложнее.

Аналитики сервиса «Объектив.РФ» подсчитали, что при сохранении текущих темпов продаж на реализацию всех непроданных квартир городу потребуется 3 года и 11 месяцев. За два года этот показатель вырос в полтора раза.

Добавим, что многие екатеринбургские застройщики надеются на резкий рост спроса этой осенью — якобы за счет начала делового сезона и изменения правил выдачи семейной ипотеки. Однако эти ожидания, судя по текущей динамике продаж, с высокой долей вероятности не оправдаются. К тому же в последние годы сезонность на рынке новостроек Екатеринбурга работает не так явно, как раньше. Ее перекрывают более мощные макроэкономические факторы — доступность ипотеки, изменения в госпрограммах и исчерпание покупательских резервов.