Стартовал второй сезон проекта «Сделано в Екатеринбурге»

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. Запущен второй сезон медиапроекта «Сделано в Екатеринбурге», в рамках которого будет представлено десять видеосюжетов о компаниях из различных производственных сфер. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

В проекте подробно рассказывается о работе конкретных производств. Героями первого сезона проекта «Сделано в Екатеринбурге», вышедшего в 2024 году, стали производители одежды, аксессуаров для автомобилей, йогуртов, меда, оснастки и теплообменного оборудования. Новые выпуски выйдут в октябре каждый вторник и четверг на странице проекта в ВК Видео. Первые серии проекта уже доступны зрителям: «AiryCandles: Магия ароматов ручной работы», «Шейкер. Производство вендинговых автоматов» и «Камни Урала: традиции камнерезного искусства». Во втором сезоне также примут участие производители детского игрового оборудования, продуктов питания, разработчики программного обеспечения, технический центр по переводу автомобилей на газ и другие предприятия. Проект инициирован администрацией Екатеринбурга, СОФПП (на базе которого создан Центр «Мой бизнес») и Екатеринбургским центром развития предпринимательства.

«Предприниматели-участники проекта — наши давние друзья и партнеры. Многие пользовались мерами поддержки СОФПП в развитии, расширении и поиске рынков сбыта. Это компании, о которых вы наверняка слышали, потому что они делают лучше и наш город, и ту сферу, в которой работают, внедряя современные решения, улучшая качество жизни и масштабируя проекты», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.