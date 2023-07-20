УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 15:53

Бизнес за год

В Екатеринбурге презентовали производство йогуртов и напитков из натуральных компонентов, созданных на основе кокосового молока, от местной компании Zani. Данный проект малого бизнеса был реализован при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

В августе прошлого года владелица компании, индивидуальный предприниматель Евгения Занина, подписала договор аренды помещения для организации производства. В ноябре было установлено необходимое оборудование, а в марте 2023 года Zani начала свои первые поставки в продуктовые магазины Екатеринбурга и Свердловской области.

«В апреле этого года Евгения получила заем в СОФПП на льготных условиях. У нас есть займы специально для начинающих предпринимателей. В фонде его может получить любой субъект малого и среднего предпринимательства. Размеры займа — от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. со сроком на три года и льготными условиями. Ставка большей части займа соответствует ключевой ставке Банка России — 8,5% годовых», — сообщил заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Кисеев.

В частности, владелица компании Zani, как представитель малого бизнеса, получила льготный заем «Старт» от СОФПП в размере 700 тыс. руб. Эти кредитные средства были направлены на приобретение сырья и оборудования для расширения производства, брендирование продукции и пополнение оборотных средств.

Бизнес за год

«Идея создания продукции возникла в 2016 году. Тогда моему сыну поставили диагноз лактазная недостаточность. Я столкнулась с проблемой, что ребенка сложно накормить, а альтернативы на тот момент не было. Долго искала технологов, которые помогут найти рецептуру. В ноябре прошлого года мы установили оборудование, и до марта у нас шли отработки продукции, где мы экспериментировали с разными вкусами и структурами», — рассказала Евгения Занина.

Как подчеркивает владелица компании, все напитки и йогурты получили положительные отзывы и рекомендации нутрициологов (специалист по питанию и здоровому образу жизни — прим. ред.). В том числе — благодаря кокосовому молоку, потому что этот ингредиент не содержит консервантов. По словам предпринимателя, в России нет подобного продукта, потому что рецептура была создана с нуля.

Бизнес за год

Вся продукция создается на основе натурального кокосового молока прямого отжима. Сырье закупается напрямую у производителей Малайзии, стран Европы. Сироп топинамбура приобретается в Республике Адыгея. В ассортименте — около 20 наименований кокосовых йогуртов и коктейлей. У компании есть две линейки продукта: первая — без сахара с добавлением сиропа топинамбура, вторая — с использованием фруктово-ягодных наполнителей. Также представлено разнообразие вкусов — от банана и клубники до манго-маракуйя и мюсли-чернослив.

Бизнес за год

«Мы распределяем технологический процесс так, чтобы ферментация продукта у нас заканчивалась к вечеру. Затем в течение ночи продукт охладится и к утру уже будет готов. После этого проводятся дегустация и отгрузка продукции», — рассказала о рабочем процессе консультант-технолог компании Zani Анна Рыбалко.

По ее словам, изготовление йогуртов и напитков происходит в несколько этапов. Сначала кокосовую стружку отжимают и варят, чтобы получилось кокосовое молоко. Затем молоко пастеризуют в специальной ванне, где одновременно происходит процесс перемешивания и нагревания сырья. После чего, согласно рецептуре, вносятся необходимые ингредиенты, и начинается технологическая обработка. В среднем на изготовление и упаковку одной партии продукции уходит около 10-12 часов. За смену производится от 20 до 150 кг готовой продукции, или 700 кг в месяц.

Бизнес за год

Добавим, что заместитель директора СОФПП Сергей Кисеев отметил, что в этом году фонд предоставил уже порядка 420 займов и заключил договоры на сумму, превышающую 850 млн руб. Также ранее в кластере «Домна» заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов отмечал, что в этом году на базе СОФПП появился новый микрозаем для начинающих предпринимателей. Ставка по нему составляет половину ключевой ставки Центробанка. В числе бонусов предложения — отсрочка погашения основного долга на шесть месяцев и комфортная кредитная нагрузка, которая не превышает 500 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
20.07.2023 В кластере «Домна» прошел форум для екатеринбургских предпринимателей «Мой бизнес: СТАРТАП ФОРУМ 2023»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге состоялся форум для начинающих предпринимателей и самозанятых «Мой ...

07.03.2023 Начинающим свердловским предпринимателям стал доступен заем по ставке 3,75%

Начинающим предпринимателям Свердловской области стал доступен льготный заем под половину ключевой ставки Банка России, ...

07.03.2023 Начинающим свердловским предпринимателям стал доступен заем по ставке 3,75%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Начинающим предпринимателям Свердловской области стал доступен льготный заем под ...

21.03.2022 СОФПП уменьшил ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) уменьшил ставки по ...

18.09.2018 В Свердловской области хотят кредитовать малый бизнес по ключевой ставке ЦБ РФ

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), начиная с 19 ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (641)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18