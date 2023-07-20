Бизнес за год

В Екатеринбурге презентовали производство йогуртов и напитков из натуральных компонентов, созданных на основе кокосового молока, от местной компании Zani. Данный проект малого бизнеса был реализован при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).
В августе прошлого года владелица компании, индивидуальный предприниматель Евгения Занина, подписала договор аренды помещения для организации производства. В ноябре было установлено необходимое оборудование, а в марте 2023 года Zani начала свои первые поставки в продуктовые магазины Екатеринбурга и Свердловской области.
«В апреле этого года Евгения получила заем в СОФПП на льготных условиях. У нас есть займы специально для начинающих предпринимателей. В фонде его может получить любой субъект малого и среднего предпринимательства. Размеры займа — от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. со сроком на три года и льготными условиями. Ставка большей части займа соответствует ключевой ставке Банка России — 8,5% годовых», — сообщил заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Кисеев.
В частности, владелица компании Zani, как представитель малого бизнеса, получила льготный заем «Старт» от СОФПП в размере 700 тыс. руб. Эти кредитные средства были направлены на приобретение сырья и оборудования для расширения производства, брендирование продукции и пополнение оборотных средств.
«Идея создания продукции возникла в 2016 году. Тогда моему сыну поставили диагноз лактазная недостаточность. Я столкнулась с проблемой, что ребенка сложно накормить, а альтернативы на тот момент не было. Долго искала технологов, которые помогут найти рецептуру. В ноябре прошлого года мы установили оборудование, и до марта у нас шли отработки продукции, где мы экспериментировали с разными вкусами и структурами», — рассказала Евгения Занина.
Как подчеркивает владелица компании, все напитки и йогурты получили положительные отзывы и рекомендации нутрициологов (специалист по питанию и здоровому образу жизни — прим. ред.). В том числе — благодаря кокосовому молоку, потому что этот ингредиент не содержит консервантов. По словам предпринимателя, в России нет подобного продукта, потому что рецептура была создана с нуля.
Вся продукция создается на основе натурального кокосового молока прямого отжима. Сырье закупается напрямую у производителей Малайзии, стран Европы. Сироп топинамбура приобретается в Республике Адыгея. В ассортименте — около 20 наименований кокосовых йогуртов и коктейлей. У компании есть две линейки продукта: первая — без сахара с добавлением сиропа топинамбура, вторая — с использованием фруктово-ягодных наполнителей. Также представлено разнообразие вкусов — от банана и клубники до манго-маракуйя и мюсли-чернослив.
«Мы распределяем технологический процесс так, чтобы ферментация продукта у нас заканчивалась к вечеру. Затем в течение ночи продукт охладится и к утру уже будет готов. После этого проводятся дегустация и отгрузка продукции», — рассказала о рабочем процессе консультант-технолог компании Zani Анна Рыбалко.
По ее словам, изготовление йогуртов и напитков происходит в несколько этапов. Сначала кокосовую стружку отжимают и варят, чтобы получилось кокосовое молоко. Затем молоко пастеризуют в специальной ванне, где одновременно происходит процесс перемешивания и нагревания сырья. После чего, согласно рецептуре, вносятся необходимые ингредиенты, и начинается технологическая обработка. В среднем на изготовление и упаковку одной партии продукции уходит около 10-12 часов. За смену производится от 20 до 150 кг готовой продукции, или 700 кг в месяц.
Добавим, что заместитель директора СОФПП Сергей Кисеев отметил, что в этом году фонд предоставил уже порядка 420 займов и заключил договоры на сумму, превышающую 850 млн руб. Также ранее в кластере «Домна» заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов отмечал, что в этом году на базе СОФПП появился новый микрозаем
для начинающих предпринимателей. Ставка по нему составляет половину ключевой ставки Центробанка. В числе бонусов предложения — отсрочка погашения основного долга на шесть месяцев и комфортная кредитная нагрузка, которая не превышает 500 тыс. руб.