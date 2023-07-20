Бизнес за год

В кластере «Домна» прошел форум для екатеринбургских предпринимателей «Мой бизнес: СТАРТАП ФОРУМ 2023»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В Екатеринбурге состоялся форум для начинающих предпринимателей и самозанятых «Мой ...