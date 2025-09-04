СОФПП поможет известному бренду выпустить новую коллекцию одежды

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Заем «Приоритет» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») поможет известному спортивному бренду выпустить новую коллекцию одежды. Об этом сообщает пресс-служба СОФПП.



Отмечается, что компания стала первым получателем уникального финансового продукта. Заем предоставляется для предприятий из приоритетных отраслей экономики на льготных условиях со ставкой ниже ключевой ставки ЦБ РФ.



Напомним, в конце августа Денис Паслер рассказал о пересмотре линейки займов для эффективной поддержки малого бизнеса в регионе, в том числе, о введении нового продукта «Приоритет». Внедрение инструментов, повышающих доступность финансов для предпринимателей, отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».



«Мы рады, что первым получателем нового займа стала компания-представитель креативных индустрий. Эта сфера сейчас в числе приоритетных для экономики. И то, как свердловские fashion-компании развиваются, ежегодно увеличивая выпуск продукции, наглядное тому подтверждение. Также заем «Приоритет» доступен обрабатывающим производствам, гостиницам, предприятиям питания, компаниям сферы туризма, научно-техническим и IT-компаниям», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.



Компания MANSEN, ставшая первым получателем нового займа, с 2019 года занимается производством и продажей дизайнерской спортивной одежды. Бренд сделал ставку на яркие запоминающиеся принты, и до сих пор это основа стилистики. На текущий момент MANSEN выпускает более 10 тысяч изделий в месяц. В ассортименте — свыше 500 артикулов: легинсы, шорты, футболки, рашгарды, одежда для тенниса, купальники, а также повседневная линейка.



Предприятие шьет одежду из функциональных тканей на собственном производстве, а также работает с аутсорсинговыми компаниями, что позволяет интенсивно развиваться. Изделия бренда можно заказать на сайте, ведущих маркетплейсах и более чем у 300 дистрибьюторов в России и СНГ.



«Наша целевая аудитория — женщины с 25 до 35 лет, активно занимающиеся спортом. Мы наблюдаем рост спроса каждый год, ведь сейчас тренд на здоровый образ жизни, регулярные тренировки и правильное питание», — рассказала сооснователь бренда Анастасия Даниялова.



Рост спроса и необходимость дальнейшего развития поставили вопрос о расширении линейки изделий. На полученные в СОФПП средства компания планирует закупить материалы для выпуска новых коллекций.



«Очень ценно, что в нашем регионе есть действенные меры поддержки предпринимателей. Это прекрасная возможность для развития, ведь кредиты для бизнеса сейчас выдаются по очень высоким ставкам, и нужно внимательно оценивать их целесообразность», — отметила Анастасия.



Напомним, в обновленной линейке займов СОФПП представлено четыре продукта, закрывающих основные бизнес-потребности — от начала дела до масштабирования: «Старт», «Развитие», «Доверие» и «Приоритет». Основные параметры займов — сумма от 100 тыс. до 5 млн руб. и срок от 3 до 36 месяцев.



Ставки по займам СОФПП коррелируются с ключевой и на сегодняшний день начинаются от 8,5% годовых (ключевая ставка Банка России по состоянию на 16 сентября 2025 года — 17% годовых). Рассмотрение заявки осуществляется в течении недели после приема фондом полного пакета документов. Получить деньги можно уже на следующий день после одобрения.



Финансовой поддержкой СОФПП могут воспользоваться предприниматели со всей Свердловской области. Отделения фонда расположены в большинстве муниципалитетов региона, что позволяет получить консультацию и впоследствии подписать договор займа, не выезжая в головной офис в Екатеринбург. Подать заявку можно с помощью личного кабинета предпринимателя на сайте фонда. А при возникновении вопросов — обратиться на горячую линию СОФПП 8 (800) 500-77-85.