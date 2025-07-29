Для свердловских предпринимателей запустили новый льготный заем «Приоритет»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан Центр «Мой бизнес», запустил новый вид льготного займа «Приоритет». Об этом сообщает пресс-служба СОФПП.



Предприниматели могут получить новый вид господдержке, который предоставляется по ставке 1/2 от ключевой ставки Банка России. Кроме того, улучшены условия по займу «Доверие» для постоянных клиентов фонда.



«С 2025 года мы работаем в соответствии с новым нацпроектом — „Эффективная и конкурентная экономика“. Обновленная линейка займов фонда отвечает логике нацпроекта. Инструменты, в том числе финансовые продукты, фонда должны помогать бизнесу решать задачи повышения конкурентоспособности компаний и производительности труда, развития технологического предпринимательства, экспорта и импорта, а также содействовать переходу бизнеса от малого к среднему и так далее», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.



Новый кредитный продукт «Приоритет» предоставляет предпринимателям, реализующим приоритетные проекты, возможность привлечения финансирования по льготной процентной ставке, составляющей половину ключевой ставки ЦБ РФ. К числу приоритетных проектов отнесены предприятия обрабатывающей промышленности, объекты гостиничного и ресторанного бизнеса, компании туристической отрасли, научно-исследовательские и IT-организации, экспортно-ориентированные предприятия, представители креативных индустрий, а также другие субъекты экономической деятельности, соответствующие установленным критериям.



В линейке займов СОФПП предусмотрены четыре основных продукта, включая программы, которые пользуются высоким спросом у представителей малого и среднего предпринимательства на протяжении многих лет. Основные параметры займов, такие как сумма от 100 тысяч до 5 миллионов рублей и срок от 3 до 36 месяцев, остаются неизменными.



«Старт», предназначенный для начинающих предпринимателей, зарегистрировавших бизнес не более двух лет назад, предоставляет финансирование по ставке, равной половине ключевой ставки Банка России. Обращение за займом возможно сразу после регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, а получение денежных средств осуществляется на следующий день после одобрения заявки. Рассмотрение заявки фондом занимает до семи дней с момента подачи полного пакета документов.



«Развитие», предназначенный для действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляет возможность финансирования для достижения практически любых целей бизнеса. Процентная ставка по данному продукту соответствует ключевой ставке Банка России.



«Доверие», предназначенный для постоянных клиентов фонда, предусматривает сниженную процентную ставку, составляющую три четверти ключевой ставки Банка России.