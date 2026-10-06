Потребление мобильного интернета в России во II квартале 2026 года снизилось на 6%

УрБК, Москва, 06.10.2026. Объем переданного и принятого интернет-трафика по мобильным сетям в России во II квартале 2026 года сократился на 6% в годовом выражении, составив 12,1 млрд Гб. Об этом пишет газета «Ведомости» (в России сокращается потребление мобильного интернета — Ведомости).

В первом квартале 2026 года показатель падал еще ощутимее — на 7,8% (до 11,8 млрд Гб). Во втором квартале сокращение потребления сотового интернета было зафиксировано в 74% регионов страны. Наиболее существенное снижение продемонстрировали Ивановская (-31,3%), Волгоградская (-28,1%), Тульская (-24,8%) области и Адыгея (-26,6%). Обратная динамика наблюдалась лишь в ряде субъектов: лидером роста стала Калининградская область (+12,2%), за ней следуют Тува (+11,1%), Карелия (+9,2%) и Еврейская автономная область (+5,1%).

На фоне падения мобильного трафика произошел резкий скачок потребления фиксированного интернета: во II квартале его объем вырос на 55% год к году, достигнув 58,6 млрд Гб. Также на 27% увеличилось количество исходящих соединений абонентов мобильной связи, достигнув 124 млрд.