ГлавнаяНовости
Вчера09:24

Возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего на шахте «Русала»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» после гибели рабочего в шахте «Черемуховская‑Глубокая» вблизи Североуральска. Шахта входит в состав Североуральского бокситового рудника, подконтрольного компании «Русал».

Санкции по указанной статье предусматривают наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщил помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. Инцидент произошел в субботу в 06:40 по местному времени на горизонте 1040 метров. По данным ведомства, под завалами горной породы оказался житель Североуральска. Как уточнил начальник пресс‑службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, у погибшего остались вдова и ребенок; руководство предприятия пообещало оказать семье необходимую поддержку.

В настоящее время тело рабочего направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. На месте происшествия проведен осмотр, допрошены свидетели. Следствие истребует документацию, касающуюся проводимых на шахте работ, а также сведений о прохождении сотрудниками инструктажа по технике безопасности. По итогам проверки действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

Параллельно проверку соблюдения требований промышленной безопасности и норм трудового законодательства организовала прокуратура Североуральска. В надзорном ведомстве подчеркнули, что при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования. На данный момент шахта функционирует в штатном режиме — работы приостановлены исключительно на участке, где произошло обрушение породы.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
02 октября 202409:35

Один человек скончался в Екатеринбурге в результате пожара в Театре музыкальной комедии

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Один из спасенных из горящего здания Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге скончался, несмотря на усилия медиков. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых «На место ЧП выехала и работает следственно-оперативная группа ОП № 1 УМВД по городу Екатеринбургу и наряды ГИБДД, которые обеспечивают беспрепятственный проезд к месту ЧП спецтранспорта. Личность погибшего мужчины сыщиками уже установлена. Врачи прибывшей «неотложки» пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались
08 сентября 202609:35

Денис Паслер прокомментировал возможную остановку заводов РУСАЛа в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2026. Россия не может остаться без собственной сырьевой базы для производства алюминия, поэтому Свердловская область не должна допустить остановки предприятий РУСАЛа. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции губернатор Денис Паслер, комментируя публикации в СМИ о возможной консервации трех предприятий алюминиевого гиганта в регионе. «Мы не можем себе позволить страну оставить без собственного сырья, я такого допустить не могу. Через 15 лет в Коми закончится сырье. И останется единственное месторождение в стране, чтобы был свой алюминий. Если мы закроем эту
18 июня 202509:35

Два работника шахты в Свердловской области пострадали в результате горного удара

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. Прокуратура Североуральска проведет проверку на шахте «Черемуховская-Глубокая» в связи с произошедшим горным ударом, повлекшим травмы проходчиков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в регионе. По имеющейся информации, сегодня в 10.46 на шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска на горизонте 1172 м произошел горный удар, в результате которого пострадали двое проходчиков горных капитальных работ. Они были подняты на поверхность с травмами и госпитализированы. По факту случившегося надзорным органом инициирована проверка соблюдения
01 декабря 202309:35

По факту смерти двух рабочих в Красноуральске возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург. 01.12.2023. Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих в Красноуральске. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга. Вечером 30 ноября во время ремонта трубопровода у дома на ул. Дзержинского в Красноуральске обрушился грунт котлована и завалил двух рабочих. Они погибли, тела уже извлекли и отправили на экспертизу. «Следственным отделом по городу Кушва СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении