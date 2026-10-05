Возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего на шахте «Русала»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» после гибели рабочего в шахте «Черемуховская‑Глубокая» вблизи Североуральска. Шахта входит в состав Североуральского бокситового рудника, подконтрольного компании «Русал».

Санкции по указанной статье предусматривают наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщил помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. Инцидент произошел в субботу в 06:40 по местному времени на горизонте 1040 метров. По данным ведомства, под завалами горной породы оказался житель Североуральска. Как уточнил начальник пресс‑службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, у погибшего остались вдова и ребенок; руководство предприятия пообещало оказать семье необходимую поддержку.

В настоящее время тело рабочего направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. На месте происшествия проведен осмотр, допрошены свидетели. Следствие истребует документацию, касающуюся проводимых на шахте работ, а также сведений о прохождении сотрудниками инструктажа по технике безопасности. По итогам проверки действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

Параллельно проверку соблюдения требований промышленной безопасности и норм трудового законодательства организовала прокуратура Североуральска. В надзорном ведомстве подчеркнули, что при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования. На данный момент шахта функционирует в штатном режиме — работы приостановлены исключительно на участке, где произошло обрушение породы.