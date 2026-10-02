Количество заведений общепита в России за год сократилось почти на 8%

УрБК, Москва, 02.10.2026. Количество предприятий общественного питания в России в июле 2026 года сократилось на 7,8% в годовом выражении, до 223,8 тыс. заведений. Такое снижение зафиксировано впервые с 2022 года и связано с ростом фискальной нагрузки, снижением потребительского спроса и усилением конкуренции со стороны продуктовой розницы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline.

Сильнее всего за год сократилось количество пекарен — на 13%, до 15,5 тыс. объектов. Число заведений фастфуда уменьшилось на 11,8%, до 33,5 тыс., точек с кофе навынос — на 10,6%, до 19,1 тыс.

Снижение количества заведений сопровождается сокращением числа посещений. В сентябре количество чеков в кафе уменьшилось на 5% в годовом выражении, в заведениях фастфуда — на 7%.