«Синара Девелопмент» останавливает экспансию регионы

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2026. «Синара Девелопмент» остановила планы по региональной экспансии на фоне текущей ситуации на рынке недвижимости. Об этом сообщил генеральный директор компании Тимур Уфимцев на форуме 100+ Technobuild.

«Ну региональную экспансию мы сразу прекратили, думать даже в ту сторону. С точки зрения классности портфеля, у нас витрина, в общем, она и так представлена из всех трех классов», — сказал он.

По словам Т. Уфимцева, с 2024 года компания стала ограничивать вывод новых проектов на рынок, оставляя в портфеле только те, в реализации которых уверена. При этом девелопер ориентировался в том числе на возможность строительства за счет собственных средств без зависимости от проектного финансирования и изменения ставок.

«Сделаны, в общем-то, простые вещи. То есть с 24 года мы начали искусственно притормаживать эту машинку. Выводя на рынок только те проекты, в которых мы сами уверены, выводя на рынок только те проекты, которые мы, в том числе за счет только собственных средств, можем построить, не рассчитывая на проектное финансирование и на дико скачущую ставку, не понимая, каким образом будут строиться продажи. Да, мы сознательно жертвовали экономикой», — отметил глава компании.

Он добавил, что в текущих условиях многие девелоперы также отказываются от вывода новых проектов, предпочитая сохранять свободные денежные средства.

«Ну, сегодня это подтверждается, сегодня очень многие девелоперы пожертвовали экономикой в пользу ликвидности. Не выводятся новые проекты, свободный кэш скордуется на депозиты. Депозит сегодня выигрывает у бетона, выигрывает уже несколько лет. Поэтому на сегодняшний день самая ликвидная и самая доходная статья у девелоперов — это депозиты. Ну, у кого есть такая возможность», — сказал Т. Уфимцев.

По его словам, «Синара Девелопмент» продолжает придерживаться выбранной стратегии, поскольку пока не видит условий для ее пересмотра.

«Вот, поэтому, собственно говоря, мы не семь пядей во лбу просто, мы слушали, что происходит на рынке, и вовремя, что называется, самортизировались, вовремя сгруппировались. И сегодня продолжаем такую же логику, потому что пока вот для раскрытия какого-то [возможности, прим. ред.] мы не видим», — отметил генеральный директор.

Он добавил, что помимо остановки экспансии в другие регионы компания остановила покупку земельного банка.