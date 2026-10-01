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Сегодня12:52

Тарифы ЖКХ с 1 октября вырастут в среднем на 9,9%

УрБК, Москва, 01.10.2026. Совокупный платеж россиян за коммунальные услуги в РФ с 1 октября в среднем по стране проиндексирован на 9,9%.

Фактическая величина индексации варьируется в зависимости от региона. С 1 октября 2026 года тарифы на тепловую энергию для всех категорий потребителей в среднем вырастут в РФ на 9,9%.

Услуги водоснабжения для всех категорий потребителей в РФ с 1 октября этого года подорожают на 9,8%. Тарифы на водоотведения в среднем проиндексированы в РФ с 1 октября на 9,3%. В этом году индексация тарифов перенесена с середины года на 1 октября.

В дальнейшем предполагается вернуться к пересмотру тарифов в стране с 1 июля. По сентябрьской версии макропрогноза Минэкономразвития на 2026–2029 годы, с 1 июля 2027 года тарифы ЖКХ планируется проиндексировать в среднем на 11,0%, с 1 июля 2028 года на 8,6%, с 1 июля 2029 года на 7,6%.

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