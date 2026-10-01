Цена электроэнергии для населения выросла на 11,3% с 1 октября

УрБК, Москва, 01.10.2026. Тариф на передачу электроэнергии по единой национальной энергосети (ЕНЭС) России с 1 октября вырос на 16%, тариф распредсетей — на 15,2% для всех потребителей.

Конечная цена электроэнергии для населения, в свою очередь, выросла на 11,3%. Это первое увеличение тарифов в октябре, обычно в энергетике они индексируются с июля, к чему и планируется вернуться в 2027–2029 гг.

В 2028 году тарифы сетей могут стать на 12% больше для населения и на 9,7% больше для прочих потребителей, ЕНЭС — на 12,7%. В 2029 году речь может идти об увеличении тарифов распредсетей для всех категорий потребителей на 7,2%, а тарифа единой энергосети — на 9,1%.

Для населения цены на электроэнергию в 2028 году могут подняться на 12,1%, в 2029 году — на 10,1%, это следует из микропрогноза Минэкономразвития, опубликованном ранее.