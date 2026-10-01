ГК «КОРТРОС» и «Контролит-Сервис» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области гидроизоляции объектов социальной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2026. В рамках Международного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Сергей Ланцов и директор ООО «Контролит-Сервис» Александр Дубровский подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области обеспечения качества гидроизоляции, безопасности и энергоэффективности социальной инфраструктуры.

Соглашение предусматривает системную высокоточную диагностику и защиту гидроизоляционных покрытий кровель, фундаментов и других конструкций объектов социальной инфраструктуры Академического района — школ и детских садов.

«Мы рады этому сотрудничеству. «Контролит-Сервис» — это высокопрофессиональные специалисты с уникальной технологией проверки и защиты гидроизоляционных поверхностей. С таким надежным партнером мы можем быть уверены в долговечности кровель и фундаментов наших объектов, а значит — в качестве среды, которую мы создаем для жителей Академического», — отметил Сергей Ланцов.

«Академический — уникальная, быстрорастущая локация, в которой интенсивно прирастает социальная инфраструктура. С этого года все крыши школ и детских садов района будут под надежной защитой наших экспертов. Спасибо за доверие», — отметил Александр Дубровский.

ООО «Контролит-Сервис» — сервисно-диагностическое подразделение группы «К-Системс Групп» (резидент «Сколково»). Компания имеет статус аттестованной Лаборатории неразрушающего контроля (№ ЛНК-058А0673) и специализируется на высокоточной инструментальной диагностике гидроизоляции кровель, фундаментов, паркингов и мостов с использованием дефектоскопа «Изотест 2.0» и материалов «Контролит».

ГК «КОРТРОС» входит в число крупнейших девелоперов России по версии Единого ресурса застройщиков. К 2026 году группа ввела в эксплуатацию свыше 4,5 млн кв. м жилья, а ее портфель проектов достиг 10 млн кв. м в 11 регионах страны. Флагманский проект компании — район «Академический» в Екатеринбурге, один из крупнейших в России и Европе проектов комплексного освоения территории. ГК «КОРТРОС» реализует его в лице компании АО СЗ «РСГ-Академическое».