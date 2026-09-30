В Екатеринбурге учащиеся «Строительного класса» разработают концепцию благоустройства Площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. Директор Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов объявил на полях XIII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild о старте конкурса для учащихся профильного проекта «Строительный класс». Им предстоит разработать концепцию благоустройства Площади 1905 года, сообщает департамент информполитики горадминистрации Екатеринбурга.

В состязании участвуют три команды, объединившие студентов УрФУ и старшеклассников: «Оттенок 1905», «Пятый угол» и «Уральский свод». Конкурсантам необходимо представить идеи развития ключевого городского пространства, сохранив его историческую ценность, наполнив новыми смыслами о Екатеринбурге и предусмотрев функции, востребованные жителями разных поколений.

«У вас есть большое преимущество — пока нет профессиональных шаблонов и ограничений, которые со временем появляются у специалистов. Посмотрите на площадь своими глазами и попробуйте представить, каким должен быть Екатеринбург через несколько лет», — отметил Габдрахманов. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2027 года.