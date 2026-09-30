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В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа выпущена партия белого амура для очистки городского пруда

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Нижний Тагил, 30.09.2026. В Нижнем Тагиле прошла экологическая акция по зарыблению городского водохранилища. При поддержке компании ЕВРАЗ в Нижнетагильский пруд выпущены особи белого амура — рыбы, которая выполняет функцию естественного биомелиоратора водоемов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подобные акции проводятся в городе с 2018 года. За этот период Нижнетагильское и Леневское водохранилища пополнили более 100 тыс. особей сазана, судака, толстолобика и черного амура. Инвестиции ЕВРАЗа в программу сохранения биоресурсов составили более 6 млн руб.

В зарыблении приняли участие руководители ЕВРАЗа, администрации Нижнего Тагила, представители Обь-Иртышского филиала ФГБУ «Главрыбвод», экологи, а также воспитанники и педагоги коррекционных учреждений. Партию рыбы предоставил Зеленоборский рыборазводный завод. Перед выпуском специалисты института рыбного хозяйства и океанографии провели экологическую экспертизу водоема, проверив качество воды, наличие кормовой базы и других популяций рыб.

«ЕВРАЗ последовательно реализует комплексную экологическую программу, и зарыбление водоемов — одно из ее направлений. Ежегодные исследования Главрыбвода показывают, что состояние воды и условия обитания в пруду действительно улучшаются. В конечном итоге это сказывается на экологическом благополучии всего города», — отметила начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова.

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