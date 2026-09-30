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Вчера13:51

ФАС возбудила десятки дел после проверки участников топливного рынка

УрБК, Москва, 30.09.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов из-за нарушения закона о защите конкуренции.

В пресс-службе ведомства уточнили, что хозяйствующим субъектам выдано 91 предупреждение. Большую часть нарушений допустили независимые участники розничного рынка.

«Кроме этого, идет работа в рамках постановления Правительства № 662, позволяющего органам власти регионов заключать с независимыми операторами АЗС соглашения о стабилизации цен на топливо. К настоящему времени заключены соглашения в 15 регионах», — сообщили в пресс-службе.

Служба проконтролирует реализацию подписанных соглашений.

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