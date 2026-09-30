ФАС возбудила десятки дел после проверки участников топливного рынка

Правительство усилит контроль за оборотом и ценами на топливо

УрБК, Москва, 28.08.2026. Правительство РФ рассматривает новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценообразованием на топливном рынке. В частности, власти могут создать систему мониторинга поставок от 1 тонны, установить индикативные цены на топливо в регионах и усилить контроль за стоимостью бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», пишет «Ъ». Как следует из протоколов совещаний у вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке, с которыми ознакомились «Ведомости», Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго и нефтяным компаниям поручено определить