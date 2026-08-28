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Правительство усилит контроль за оборотом и ценами на топливо

УрБК, Москва, 28.08.2026. Правительство РФ рассматривает новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценообразованием на топливном рынке. В частности, власти могут создать систему мониторинга поставок от 1 тонны, установить индикативные цены на топливо в регионах и усилить контроль за стоимостью бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», пишет «Ъ».

Как следует из протоколов совещаний у вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке, с которыми ознакомились «Ведомости», Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минэнерго и нефтяным компаниям поручено определить индикативные цены на топливо для отдельных регионов. Эти показатели предполагается использовать как основу для контроля всей цепочки поставок. Регуляторы при этом должны будут принимать меры в отношении компаний, завышающих цены. Пилотным регионом для тестирования такой системы станет Тыва.

Для контроля ценообразования на топливо классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» Минэнерго и ФАС поручено подготовить предложения по увеличению реализации таких нефтепродуктов на Петербургской бирже. Отдельное внимание предлагается уделить импортному топливу этих классов.

Кроме того, Минэнерго совместно с нефтяными компаниями должно направить в Росстандарт перечень автозаправочных станций на юге России и Северном Кавказе, где необходимо проанализировать реализацию топлива соответствующих классов.

Параллельно регионам рекомендовано заключать ценовые соглашения с независимыми участниками рынка. Ранее представители независимых операторов отмечали, что из-за нехватки топлива на бирже вынуждены закупать ресурс по высоким ценам.

К 15 сентября Минэнерго, ФАС и нефтяные компании должны представить правительству модель функционирования внутреннего рынка нефтепродуктов «в условиях нормализации ситуации в разрезе биржевого, оптового и розничного сегментов». В ней, в частности, необходимо учесть изменение механизма зачета биржевых нормативов, импорт нефтепродуктов и выпуск топлива, не соответствующего требованиям технического регламента.

В ФАС сообщили, что продолжают мониторинг цен на топливо и при необходимости принимают меры антимонопольного реагирования. В пресс-службе правительства ранее отмечали, что с участниками топливного рынка ведется работа для обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей.

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