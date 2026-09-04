ФАС подписала соглашение с нефтяными компаниями об ограничении роста цен топлива на АЗС

УрБК, Москва, 04.09.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписала соглашения с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на заправках не выше инфляции. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Геннадия Магазинова.

Правительство утвердило постановление о соглашениях для стабилизации и развития внутреннего рынка нефтепродуктов в конце апреля текущего года. Соответствующие документы подписать с Минэнерго и ФАС должны были 12 нефтяных компаний: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «Татнефть», ННК, «ФортеИнвест», «НефтеХимСервис», «Газпром нефтехим Салават», «ТАИФ-НК». Каждая из перечисленных владеет одним или несколькими НПЗ мощностью более 1 млн т в год.

Замглавы ведомства также сообщил, что служба нацелена расширить практику заключения регионами и частными АЗС соглашений о наценках на топливо. Он пояснил, что в рамках постановления правительства РФ № 662 есть возможность заключения ценовых соглашений между властями регионов и участниками рынка.

«Оно рассчитано на стабилизацию цен на социально значимые товары, к которым относится и топливо. Сейчас этот механизм может и должен, с нашей точки зрения, быть применен. Предметом соглашения может являться оговоренная регионом и заправкой цена, либо наценка на топливо. Сейчас задача — сориентировать регионы и крупнейшие действующие на их территории независимые сети АЗС на заключение таких соглашений. Сегодня такие соглашения прорабатываются в ряде регионов, мы рассчитываем масштабировать эту практику», — сказал Г. Магазинов и добавил, что работа в данном направлении ведется.

По его словам в рамках соглашений власти регионов совместно с территориальными органами ФАС и хозяйствующими субъектами утверждают предельный (максимальный) уровень цен на топливо. При этом хозсубъект берет на себя обязательство устанавливать экономически обоснованные (справедливые) цены (не выше максимальных), а также своевременно и в полном объеме поставлять топливо.