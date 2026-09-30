Экс-директор свердловского детского лагеря осуждена за крупное хищение со счетов учреждения

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. В Свердловской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. руб. экс-детского лагеря МУП АГО «ЗОК им. П. Морозова» за хищение средств со счетов учреждения.

В пресс-службе судов региона сообщили что женщина возглавила детский лагерь в 2022 году. Через фиктивные договора она присвоил себе почти 3 млн руб.

«Используя свое служебное положение, она приискала подрядчика — индивидуального предпринимателя, с которым были заключены фиктивные договоры. По документам подрядчик должен был заменить 1 тыс. погонных метров труб канализации и поставить предприятию крупную партию постельных принадлежностей. Общая сумма фиктивных обязательств составила более 3,4 млн руб. При этом фактически работы не выполнялись, а поставки товаров не осуществлялись», — сообщили в суде.

Из всей похищенной суммы директор лагеря присвоила 2,8 млн руб., остальная сумма ушла посредникам. Из-за хищения у лагеря не осталось денег на дрова для котельной. Кроме условного срока и штрафа, женщине на три года запрещено занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях, сообщили в пресс-службе.