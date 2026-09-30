Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% на фоне роста цен на бензин

УрБК, Москва, 30.09.2026. Медианная оценка инфляции населением России на следующие 12 месяцев в сентябре выросла на 0,5 процентного пункта (п.п.) и достигла 14,2%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

У респондентов, имеющих сбережения, ожидания увеличились с 12% до 12,8%, а у граждан без сбережений — с 15% до 15,4%. Одновременно наблюдаемая населением инфляция выросла на 0,8 п.п., достигнув 15,1%.

В октябре основным новым проинфляционным фактором станет индексация тарифов ЖКХ. На этом фоне аналитики прогнозируют дальнейшее повышение инфляционных ожиданий до 14,3–14,5% с сохранением их выше отметки 14% в четвертом квартале. Возвращение показателя в диапазон 8–11%, соответствующий целевому уровню инфляции ЦБ в 4%, ожидается не ранее конца первого квартала 2027 года.

Ожидается, что индексация коммунальных тарифов ускорит и текущий рост цен: после паузы в конце сентября недельная инфляция в октябре может достичь 0,4%. Это уже отражается в ожиданиях бизнеса, особенно в электроэнергетике и водоснабжении. При этом рост краткосрочных ожиданий не сопровождается аналогичной динамикой на длинном горизонте: медианная оценка инфляции на пять лет вперед в сентябре, напротив, снизилась на 1,7 п.п., до 10,7%.