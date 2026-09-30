Свердловская филармония представила аромат к 90-летию Уральского академического филармонического оркестра

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. Свердловская филармония представила собственный аромат в преддверии открытия сезона «Территория оркестра» и старта фестиваля «УАФО-90», который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 30 сентября.

В пресс-службе филармонии сообщили, что новый ольфакторно-музыкальный проект соединяет традиции академического искусства с современными технологиями и формирует особый образ филармонии. «Нам хотелось, чтобы филармонию воспринимали не только через слух, но и через обоняние. Запах должен ассоциироваться именно с тем моментом, когда ты входишь в филармонию. Он не должен пропитывать все здание, особенно концертный зал. Это очень тонкий процесс», — сказал подчеркнул заместитель директора филармонии по маркетинговым коммуникациям Дмитрий Кокорин.

В течение всего сезона аромат будет встречать слушателей прямо на входе: специальные диффузоры разместят в вестибюле филармонии. Таким образом, посещение концерта должно будет запоминаться не только благодаря звуковым впечатлениям и атмосфере концертного зала, но и через запах.

В разработке аромата участвовали артисты всех симфонических коллективов филармонии, композиторы и представители администрации. Он создан из натуральных масел премиум-класса, которые по итогам взаимодействия с музыкантами соединила эксперт по сенсорным стратегиям Юлия Саффо.

«Мы создаем пространство для более глубокого восприятия музыки. Живые эфиры очень деликатны: их чувствует только тот, кто открыт. И если вы открыты — они помогают услышать больше, почувствовать глубже. Наш аромат — отныне спутник филармонии и оркестра. Их информационный и вибрационный шлейф», — рассказала Ю. Саффо.

Презентация аромата прошла под звуки флейты и арфы. Артисты Уральского филармонического и Уральского молодежного оркестров Мария Маркуль и Кристина Соловьева исполнили композицию японского композитора Митио Мияги «Весеннее море», сопровождая распространение аромата в пространстве.