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Специалисты «Россети» — МЭС Урала обновили фундаменты опор на шести ключевых ЛЭП Тюменской области

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2026. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала укрепил фундаменты опор на линиях электропередачи 220–500 кВ в Тюменской области. Мероприятия проведены в рамках годовой ремонтной программы с целью обеспечить устойчивую работу энергосистемы в зимний период.

В пресс-службе филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала сообщили, что всего энергетики отремонтировали и усилили 60 фундаментов опор ЛЭП, а также восстановили железобетонные стойки двух опор.

«При реализации проекта использовали современные композитные материалы. Они формируют прочный защитный слой, надежно препятствующий проникновению влаги и устойчивый к агрессивным климатическим воздействиям, характерным для Тюменской области. Такой подход обеспечивает долговечность конструкций, минимизирует влияние внешних факторов и снижает вероятность технологических нарушений», — рассказали в пресс-службе.

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