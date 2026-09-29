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Вчера16:01

ГК «КОРТРОС» оптимизирует себестоимость строительства за счет работы с цепочкой поставок

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2026. Проектная компания ГК «КОРТРОС» в Челябинске использует сотрудничество с поставщиками и производителями, в том числе перенос финансовой нагрузки на различные этапы цепочки поставок, для управления себестоимостью строительства. Об этом сообщил генеральный директор проектной компании ГК «КОРТРОС» в Челябинске Александр Копин на сессии «Новая экономика девелопмента. Как отладить процессы, чтобы строить эффективно» на форуме TechnoBuild в Екатеринбурге.

«И один из вариантов — это, в тесном сотрудничестве с поставщиками, с производителями, перенос вот этой финансовой нагрузки на различные этапы цепочки поставок», — сказал он.

По словам А. Копина, у компании есть «достаточно много примеров сотрудничества», когда поставщики берут на себя финансовую нагрузку, помогая девелоперу управлять себестоимостью.

«И если мы говорим о том, что влияет сейчас на себестоимость, это деньги, а точнее их стоимость. Поэтому стоимость мы вынуждены считать с каждым днем все точнее и точнее», — отметил он.

А. Копин также сообщил, что около пяти-шести лет назад компания начала развивать централизацию закупочной деятельности, в том числе за счет категорийного менеджмента и специализации закупок по товарным группам. По его словам, такой подход позволяет застройщику экономить средства.

«Закупочная деятельность, несвойственная для девелопмента, дает возможность застройщику экономить деньги. И экономить можно, только реализуя именно этот подход», — сказал А. Копин.

Он отметил, что компания реализует закупочную функцию в тесном сотрудничестве с поставщиками и производителями.

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